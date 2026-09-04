KKR va investir dans la plateforme de santé malaisienne Avisena Healthcare

KKR et Avisena Healthcare, un prestataire de soins de santé malaisien, ont annoncé que les fonds gérés par KKR ont conclu un accord pour effectuer un investissement minoritaire dans Avisena.

Cet investissement soutiendra la prochaine phase de croissance d'Avisena, incluant l'expansion des offres multi-spécialités dans les hôpitaux phares d'Avisena à Shah Alam, ainsi que la construction de nouveaux hôpitaux en développement dans la vallée de Klang.

Avisena a établi une présence de premier plan dans le secteur de la santé à Shah Alam et dans la vallée élargie de Klang, en Malaisie, où elle gère l'Avisena Specialist Hospital et l'Avisena Specialist Hospital 2.

Le marché privé de la santé en Malaisie connaît une demande croissante, la croissance des capacités étant en retard dans les principales zones urbaines.

Depuis 2004, KKR a investi plus de 20 milliards de dollars US dans l'écosystème mondial de la santé, collaborant avec des entreprises de santé pour soutenir les investissements dans les capacités cliniques, la technologie et les infrastructures, et pour élargir l'accès à des soins de haute qualité.

A travers l'Asie-Pacifique, le portefeuille de santé de KKR comprend Medical Saigon Group au Vietnam et Metro Pacific Hospital Holdings, aux Philippines, ainsi que des investissements dans des secteurs de santé en Inde, au Japon et en Chine.

En Malaisie, les investissements de KKR ont inclus OMS Group, Weststar Aviation et Taylor's Schools.

SJ Lim, directeur général de KKR, a déclaré : "Avisena a construit une plateforme de soins de santé différenciée au service de la communauté depuis plus de 30 ans, ancrée par un engagement fort à fournir des soins de qualité et accessibles aux patients."

Elina Nadia Omar, directrice générale du groupe Avisena Healthcare, a déclaré : "Au cours des 30 dernières années, nous avons construit Avisena avec un objectif clair : rendre accessibles des soins de santé de qualité, compatissants et accessibles aux communautés que nous servons. Nous pensons que l'expertise régionale de KKR en matière de santé et son expérience élargie soutiendront nos efforts pour élargir nos capacités, renforcer notre offre clinique et offrir des soins de haute qualité à un plus grand nombre de patients."