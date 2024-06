KKR va intégrer l'indice S&P 500

(AOF) - Le fonds d'investissement américain KKR, dont le titre avance de près de 10% en avant-Bourse, a annoncé son intégration au sein de l'indice S&P 500, à compter du 24 juin. Il sera imité par la société de cybersécurité CrowdStrike et le fournisseur de services Internet GoDaddy. Les trois firmes remplaceront la société de services de recrutement Robert Half, le banque régional américain Comerica et le fabricant de machines de séquençage de gènes, Illumina.

