KKR va céder USI à Aon dans le cadre d'une transaction de 17 milliards de dollars

KKR a annoncé la signature d'un accord définitif avec Aon, pour l'acquisition d'USI Insurance Services (USI) un acteur de premier plan dans les domaines de la gestion des risques, des avantages sociaux et du conseil en retraite pour un montant total de 17 milliards de dollars.

USI, premier investissement de KKR dans la catégorie " Core Private Equity " (investissement en capital-investissement à long terme), fait partie du portefeuille Strategic Holdings de KKR.

Cabinet de conseil et de courtage d'assurance comptant plus de 10 500 collaborateurs répartis dans près de 200 bureaux à travers les États-Unis, la Société propose une vaste gamme de solutions technologiques couvrant l'assurance dommages, les avantages sociaux, les risques liés aux particuliers et la retraite à une clientèle variée allant des grandes entreprises (gestion des risques) aux PME et petites entreprises, en passant par les particuliers.

KKR a investi dans USI en 2017, en partenariat des co-investisseurs ainsi que la direction et les employés de la Société, dans le cadre d'une opération valorisant USI à environ 4,3 milliards de dollars.

Durant la période de détention par KKR, et en collaboration avec la direction et les employés, USI a vu son chiffre d'affaires presque tripler grâce à une croissance organique soutenue et régulière, ainsi qu'à plus de 90 acquisitions stratégiques ayant permis d'accroître la taille, la portée géographique et les capacités de la Société.

Durant la période de détention par KKR, le chiffre d'affaires ajusté et l'EBITDA ajusté d'USI ont enregistré des taux de croissance annuelle respectifs d'environ 12% et 13%.

Joe Bae et Scott Nuttall, co-DG de KKR, ont déclaré : " USI constitue un exemple parfait de partenariat, de patience et de création de valeur, ayant abouti à un résultat exceptionnel pour nos actionnaires et nos clients. Cette étape de monétisation pour Strategic Holdings démontre également la réalité du potentiel de croissance composée de ce portefeuille, caractérisé par des flux de trésorerie durables, récurrents et axés sur la croissance. "

" Lorsque nous avons acquis USI, nous avons vu une entreprise formidable, idéalement positionnée pour répondre aux besoins des entreprises américaines en matière de gestion des risques, d'assurance et d'avantages sociaux. USI a continué d'innover et de renforcer sa position de leader ; nous pensons qu'Aon est le partenaire idéal à long terme pour accompagner la prochaine étape de sa croissance. " a déclaré Chris Harrington, associé chez KKR.