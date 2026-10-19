KKR va céder Infinity, une société de location de wagons, à Ares pour 2,9 milliards de dollars

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(Ajoute des détails sur la transaction aux paragraphes 3 à 6)

La société d'investissement américaine KKR KKR.N a annoncé lundi qu'elle allait céder la société de location de wagons Infinity Transportation à son homologue Ares Management ARES.N pour environ 2,9 milliards de dollars.

Basée à Atlanta, Infinity Transportation est une société de location de wagons et d’équipements intermodaux qui possède et gère environ 50 000 wagons loués à plus de 350 clients aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

“Les actifs liés au transport et à la logistique continuent de bénéficier de la relocalisation de la production” et du besoin croissant de chaînes d’approvisionnement résilientes, a déclaré Mike Roth, associé chez Ares Infrastructure Equity, ajoutant que les actifs d’Infinity sont “parfaitement adaptés à un investissement à long terme”.

M. Roth a également indiqué que cette opération permettrait à Ares d’étendre ses investissements dans les secteurs du transport et de la logistique, la société prévoyant de soutenir la croissance de la flotte d’Infinity après la clôture prévue de la transaction au premier trimestre 2027.

Depuis 2021, sous la houlette de KKR, Infinity a augmenté sa valeur comptable de 150% et s’est imposée comme l’un des plus grands bailleurs de wagons aux États-Unis, a indiqué le géant du capital-investissement.

Macquarie Capital intervient en tant que banque conseil de KKR et Citi en tant que banque conseil d’Ares.