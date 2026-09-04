KKR va acquérir une participation minoritaire dans la société malaisienne Avisena Healthcare

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KKR & Co KKR.N a conclu un accord définitif en vue d'acquérir une participation minoritaire dans la société malaisienne Avisena Healthcare, a annoncé vendredi cette société d'investissement internationale.