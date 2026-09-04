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KKR va acquérir une participation minoritaire dans la société malaisienne Avisena Healthcare
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 03:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

KKR & Co KKR.N a conclu un accord définitif en vue d'acquérir une participation minoritaire dans la société malaisienne Avisena Healthcare, a annoncé vendredi cette société d'investissement internationale.

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