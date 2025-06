KKR: signe un accord avec Torrent Pharmaceuticals information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 10:26









(CercleFinance.com) - Torrent Pharmaceuticals a signé un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans J. B. Chemicals and Pharmaceuticals (JB Pharma) auprès de KKR.



L'opération sera exécutée en 2 phases. La première phase portera sur l'acquisition d'une participation de 46,39 % (sur une base entièrement diluée) par le biais d'un accord d'achat d'actions pour un montant de 11 917 crores INR (1 600 INR par action) suivi d'une offre ouverte obligatoire d'acquisition d'un maximum de 26 % des actions JB Pharma auprès d'actionnaires publics à un prix d'offre ouvert de 1 639,18 INR par action.



La deuxième phase portera sur une fusion entre Torrent et JB Pharma. Conformément à l'approbation donnée par le conseil d'administration des deux sociétés, lors de la fusion de JB Pharma avec Torrent, chaque actionnaire détenant 100 actions de JB Pharma recevra 51 actions de Torrent.



Gaurav Trehan, co-responsable de l'Asie-Pacifique et responsable du capital-investissement Asie-Pacifique chez KKR, et PDG de KKR India, a déclaré : ' Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec l'équipe de direction de JB Pharma, dirigée par Nikhil Chopra, pour apporter l'étendue de l'expérience mondiale et de l'expertise opérationnelle de KKR afin de soutenir la croissance organique de l'entreprise, et d'aider JB Pharma à devenir l'une des sociétés pharmaceutiques de marque à la croissance la plus rapide de l'Inde'.





