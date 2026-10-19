KKR se sépare d'Infinity Transportation

KKR annonce la signature d'un accord définitif prévoyant la cession d'Infinity Transportation, une importante société de location de wagons ferroviaires et d'équipements de transport intermodal, à des fonds gérés par Ares Infrastructure Equity et Ares Insurance Solutions.

Infinity possède et gère environ 50 000 wagons ferroviaires loués à plus de 350 clients aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Global Atlantic, filiale de KKR, investit dans Infinity depuis 2016. Depuis 2021, la société a augmenté sa valeur comptable de 150%.

La transaction valorise l'entreprise à environ 2,9 MdsUSD, selon le groupe de services financiers. Soumise aux conditions habituelles de finalisation et à l'obtention des autorisations réglementaires, elle devrait être conclue au 1er trimestre 2027.

"Cette transaction démontre la valeur qui peut être créée en associant des capitaux investis sur le long terme, un partenariat solide et une expertise approfondie", commente Daniel Pietrzak, associé et responsable des activités ABF (financement adossé à des actifs) chez KKR.

Une fois l'opération finalisée, Ares entend s'appuyer sur son expertise dans l'investissement en infrastructures et sur ses importantes capacités financières pour accompagner l'équipe de direction d'Infinity, poursuivre l'expansion de sa flotte et renforcer ses relations avec ses clients.