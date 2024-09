KKR : scission du groupe allemand de médias, Axel Springer

(AOF) - Axel Springer a annoncé aujourd'hui une décision stratégique visant à créer une nouvelle structure pour l'entreprise, dans le but de créer une société centrée sur les médias (Bild, Business Insider, Welt… ) et des activités distinctes dans le domaine des petites annonces. Cette décision a été prise dans le cadre d’un accord avec la société d'investissement, KKR. Les activités dans les petites annonces seront détenues majoritairement par KKR et Canada Pension Plan Investment Board.

Axel Springer sera actionnaire minoritaire et des petits-enfants d'Axel Springer, fondateur du groupe éponyme, posséderont une participation économique. La participation exacte des actionnaires respectifs doit être finalisée.

Friede Springer, femme du fondateur, et Mathias Döpfner, directeur général d'Axel Springer, détiendront ensemble près de 98% de la société de médias. Axel Sven Springer, l'un des petits-enfants du fondateur de la société, conservera les actions restantes, soit une part moindre que sa participation minoritaire antérieure.

Axel Springer devient ainsi une société de médias entièrement privée, pour la première fois depuis son introduction en bourse en 1985.

Un accord définitif est attendu dans les prochains mois. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2025, sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations réglementaires requises.