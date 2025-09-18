KKR s'installe au centre-ville de Boston avec un bail de 15 ans
18/09/2025
Ryan Stork, directeur des opérations, souligne que 'Boston peut jouer un rôle clé pour l'ensemble du groupe, à l'image de nos bureaux de Gurugram et Dublin'. Burke Malek, responsable du bureau de Boston, ajoute que ce déménagement permettra d'investir dans les talents locaux et d'élargir la plateforme opérationnelle.
Cette installation intervient parallèlement au projet de réinvestissement de 100 MUSD mené par PGIM et The Chiofaro Company sur l'ensemble International Place (170 000 m2 environ), incluant un centre d'environ 2300 m2 dédié aux services et aux commodités de haut niveau.
Valeurs associées
|144,440 USD
|NYSE
|0,00%
