KKR: s'allie à Itaú AM au Brésil

(CercleFinance.com) - Itaú Asset Management annonce avoir conclu un partenariat stratégique exclusif avec KKR afin de développer les opportunités d'investissement sur les marchés privés pour les investisseurs brésiliens.



Aux termes de cet accord, KKR devient le partenaire mondial privilégié d'Itaú pour les actifs alternatifs, tandis qu'Itaú sera le partenaire de référence de KKR au Brésil.



Ensemble, les deux sociétés développeront des solutions d'investissement alternatives et des produits co-marqués destinés au marché brésilien, en s'appuyant sur leurs expertises et réseaux respectifs.



Itaú, qui gère déjà 198 milliards USD d'actifs et dispose d'une plateforme alternatives de 14,8 milliards USD, pourra tirer parti du savoir-faire commercial et des stratégies d'investissement mondiales de KKR pour accélérer la croissance de son offre locale.



KKR introduira également Itaú auprès de son réseau mondial d'investisseurs institutionnels intéressés par l'Amérique latine.



Les deux sociétés entendent répondre à une demande croissante, alors que le marché mondial des actifs alternatifs devrait atteindre 24.000 milliards USD d'ici 2028.





