KKR recrute un responsable des activités crédit et marchés en France

(NEWSManagers.com) - Fort d’une activité de dette privée en forte croissance dans l’Hexagone, KKR a décidé d’étoffer son équipe parisienne. Le gérant alternatif a recruté David Krancenblum en tant que responsable France des activités crédit et marchés. Il est chargé de l’ensemble des financements au sein de l’équipe, comprenant la dette privée senior et subordonnée, les produits structurés ou les solutions de financements en marché en capital à destination de sponsors financiers et d’entreprises françaises.

Ce professionnel a débuté chez Credit Suisse, où il a successivement travaillé auprès des équipes leveraged finance origination et restructuring, puis leveraged finance et sponsor group. Il était, plus récemment, directeur exécutif chez Morgan Stanley, chargé de l’activité leveraged and acquisition finance.