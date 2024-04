Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: rachat de 19 résidences étudiantes pour 1,64 Md$ information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 17:15









(CercleFinance.com) - KKR et Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) ont annoncé la signature d'un accord définitif permettant à des fonds gérés par KKR d'acquérir auprès de BREIT un portefeuille de 19 résidences étudiantes construites pour un montant d'environ 1,64 milliard de dollars.



Ce portefeuille de plus de 10 000 lits est composé de 19 résidences étudiantes haut de gamme situées à proximité de 14 grandes universités publiques dans 10 États.



'Le logement étudiant est un secteur dans lequel nous avons une conviction à long terme. Nous sommes heureux de travailler avec Blackstone pour réaliser cette transaction qui ajoutera un ensemble diversifié de propriétés de haute qualité à notre portefeuille', a déclaré Justin Pattner, associé chez KKR et responsable des actions immobilières dans les Amériques.





