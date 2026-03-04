KKR progresse grâce à la poursuite des achats d'initiés par ses dirigeants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs KKR KKR.N grimpent de 3,7 % à 93,89 $

** Les co-PDG de KKR, Joseph Bae et Scott Nuttall , ainsi que la directrice du conseil d'administration, Mary Dillon , ont acheté collectivement des actions de la société pour une valeur de 10,8 millions de dollars récemment, selon les documents réglementaires déposés mardi

** Les initiés de KKR ont acheté pour 46 millions de dollars d'actions de la société depuis février, selon les données compilées par LSEG

** Selon les analystes, les rachats d'actions et les achats d'initiés sont les signaux les plus forts que les entreprises peuvent envoyer au marché

** Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs ont été vendues cette année alors que l'inquiétude augmentait sur le marché du crédit privé en raison de questions sur les valorisations et la transparence

** 20 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; PT médian de 136 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action KKR était en baisse de 29% depuis le début de l'année