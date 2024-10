Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: prise de participation de 25% dans Enilive information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 13:06









(CercleFinance.com) - KKR annonce l'acquisition d'une participation de 25 % dans Enilive, la société de transformation de la mobilité d'Eni, axée sur la bioraffinerie et les solutions de mobilité durable.



Cette transaction, soumise aux approbations réglementaires, vise à soutenir la transition énergétique d'Enilive vers des services décarbonisés, contribuant à l'objectif d'Eni de neutralité carbone d'ici 2050.



Alberto Signori de KKR souligne l'importance de ce partenariat pour élargir l'impact d'Enilive dans la décarbonation des transports.







