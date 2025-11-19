KKR ouvre un bureau à Abu Dhabi pour renforcer sa présence au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 14:10
Son président, Ahmed Jasim Al Zaabi, souligne que cette implantation confirme le statut d'Abu Dhabi comme place financière mondiale.
Les co-CEO Joe Bae et Scott Nuttall mettent en avant la stabilité et la vision économique des Émirats arabes unis pour justifier cette expansion.
Cette ouverture accompagne l'intensification des investissements de KKR dans la région, notamment sa prise de participation dans ADNOC Gas Pipeline Assets et son partenariat avec Gulf Data Hub, doté jusqu'à 5 milliards USD pour soutenir l'expansion internationale de la plateforme de data centers.
