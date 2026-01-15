KKR obtient 2,5 milliards de dollars pour son deuxième fonds de crédit privé en Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement mondiale KKR KKR.N a déclaré jeudi qu'elle avait achevé une levée de fonds de 2,5 milliards de dollars pour son deuxième fonds de crédit axé sur les investissements de crédit performants d'origine privée dans la région Asie-Pacifique.

Ce fonds fait suite au premier fonds de crédit privé de KKR dédié à la région Asie-Pacifique, qui a été clôturé à 1,1 milliard de dollars en 2022.

L'activité de capital-investissement s'est accélérée en Asie , car le réchauffement des marchés de capitaux permet des sorties par le biais d'offres publiques initiales, tandis que les actifs sur des marchés tels que le Japon et l'Inde sont devenus plus attrayants pour les investisseurs.

Les fonds obtenus comprennent 1,8 milliard de dollars dans l'Asia Credit Opportunities Fund II de KKR et 700 millions de dollars levés auprès de comptes gérés séparément axés sur les mêmes types d'opportunités d'investissement, ce qui en fait le plus grand fonds pan-régional axé sur le crédit performant, a déclaré KKR.

En novembre , Reuters a rapporté que KKR, dont le siège est à New York, recherche 15 milliards de dollars d'investissements pour son cinquième fonds de capital-investissement asiatique, ce qui constituerait l'une des plus importantes levées de fonds de ce type dans la région.

Dans sa déclaration jeudi, KKR a ajouté qu'il avait conclu plus de 60 investissements dans la région Asie-Pacifique par le biais de sa stratégie Asia Credit depuis 2019, ce qui représente environ 8,3 milliards de dollars de capital investi par l'entreprise et une valeur de transaction totale de 27,5 milliards de dollars.