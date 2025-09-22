KKR nomme Roland Koch comme Senior Advisor pour la région DACH
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 16:31
Ancien ministre-président du Land de Hesse et dirigeant d'entreprises comme Bilfinger SE et UBS Europe SE, Koch cumule 30 ans d'expérience dans le secteur public, privé et académique. Il occupe aujourd'hui plusieurs mandats, notamment à la Ludwig Erhard Stiftung et au conseil de surveillance de Vodafone Allemagne.
Christian Ollig, associé et responsable de la région DACH, souligne que son expertise sera précieuse pour accompagner entreprises et entrepreneurs dans un environnement réglementaire complexe. Koch déclare vouloir mettre son expérience au service de KKR pour soutenir les investissements dans les technologies, les infrastructures numériques et énergétiques.
Cette nomination confirme l'importance stratégique de l'Allemagne pour KKR, qui gère 137 MdEUR d'actifs en Europe et a investi environ 20 MdEUR dans plus de 40 sociétés en région DACH depuis 1999.
Valeurs associées
|146,270 USD
|NYSE
|-1,79%
A lire aussi
-
Le président Donald Trump signera dans le courant de la semaine un décret affirmant que l'accord visant à transférer les opérations aux Etats-Unis de TikTok, propriété du chinois Bytedance, est conforme aux exigences énoncées dans une loi de 2024, a déclaré lundi ... Lire la suite
-
Le président russe Vladimir Poutine a proposé lundi de prolonger d'un an les limites prévues par le traité de désarmement nucléaire New Start, le dernier accord de maîtrise des armements liant Washington et Moscou, qui doit expirer en février prochain. Ce traité, ... Lire la suite
-
La croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Italie a été réévaluée à 1% pour l'année 2023, contre 0,7% estimé jusqu'ici, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Istat). L'Istat a revu le PIB 2023 à la hausse de 11,2 milliards d'euros en intégrant ... Lire la suite
-
Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV a confirmé lundi avoir licencié un employé accusé d'espionnage au profit de la Russie, après des révélations parues dans la presse du pays. "Il est vrai que nous avons mis fin au contrat de travail avec l'employé en ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer