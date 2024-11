Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: nomination d'une nouvelle conseillère exécutive information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la nomination de Georgia Rankin en tant que conseillère exécutive.



Elle travaillera avec l'équipe de capital-investissement européen de KKR pour apporter de l'innovation et une gestion des talents de premier plan aux sociétés du portefeuille et aux futurs investissements.



Son rôle consistera à établir des relations à long terme avec des directeurs et cadres supérieurs, renforçant ainsi les capacités de KKR en tant que partenaire stratégique.



Avec plus de 20 ans d'expérience dans la recherche de dirigeants, Georgia Rankin a été directrice générale et co-responsable de la pratique mondiale de capital-investissement chez Russell Reynolds.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.