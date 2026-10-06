KKR mise 5,1 milliards sur le péage des marchés privés

KKR rachète Gen II Fund Services, qui tient la comptabilité de plus de 2 000 MdsUSD de capitaux de fonds privés, pour 5,1 milliards de dollars dette comprise. Le même jour, l'un de ses propres fonds de crédit privé dépassait son plafond de rachats trimestriels.

Gen II, fondée en 2009, calcule les valeurs liquidatives, exécute les appels de fonds et les distributions, et assure la fiscalité, la conformité et la trésorerie de plus de 275 sociétés de capital-investissement, de crédit privé et d'actifs réels. Elle ne choisit aucun des actifs dans lesquels ces fonds investissent et ne supporte pas leur risque de marché. Elle facture un service récurrent à ceux qui le supportent. Son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation ont quadruplé depuis sa création, selon le communiqué de KKR .

Le groupe américain rachète Gen II à Hg, General Atlantic et plusieurs investisseurs minoritaires, via sa stratégie Core Private Equity, celle qui vise des durées de détention longues. La finalisation est attendue en 2027. Steven Millner, cofondateur et directeur général, reste à la tête de l'entreprise. L'opération suit le rachat d'Arctos en mai pour environ 1,4 MdsUSD. KKR ne se contente plus d'investir dans des actifs privés, il achète les fournisseurs de ceux qui le font.

La logique se comprend mieux rapprochée de la seconde nouvelle du jour. KKR FS Income Trust Select, l'un de ses fonds de crédit privé ouverts à la clientèle non institutionnelle, a reçu des demandes de rachat portant sur 5,06% de ses actions, au-dessus de sa limite trimestrielle de 5%. Le fonds a accepté l'intégralité des demandes, soit 2,05 millions d'actions, pour une valeur liquidative d'environ 996 MUSD. Le second véhicule du groupe, KKR FS Income Trust, n'a reçu que 1,53% de demandes.

L'épisode reste mineur, et honorer toutes les demandes au-delà du plafond témoigne plutôt de la liquidité disponible. Mais la pression se déplace plutôt qu'elle ne disparaît. Au premier trimestre, les proportions étaient inversées, avec 6,3% de demandes sur KKR FS Income Trust, servies à hauteur de 80% environ, contre 3,7% sur la version Select. Ces fonds détiennent des actifs peu liquides et promettent une liquidité partielle, généralement plafonnée à 5% de l'actif net par trimestre chez les grands gérants.

KKR achète donc la partie des marchés privés qui est payée quoi qu'il arrive, au moment où celle qui dépend de la performance se fait tester.