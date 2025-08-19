KKR mène le financement de la recapitalisation de Flexera Software
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 16:17
Fondée en 1987 dans l'Illinois, Flexera propose des solutions de gestion d'actifs informatiques, de FinOps (optimisation des coûts IT) et de gestion SaaS via sa plateforme Flexera One. L'entreprise appartient au portefeuille de Thoma Bravo.
'Nous avons été attirés par la dynamique de Flexera et sa plateforme mondiale qui simplifie un secteur complexe et fragmenté. Ce soutien vise à préparer la société à sa prochaine phase de croissance', a commenté Bobby Campbell, directeur général chez KKR.
Les conseils juridiques étaient assurés par Latham & Watkins LLP pour KKR et Kirkland & Ellis LLP pour Flexera.
Valeurs associées
|140,850 USD
|NYSE
|-0,23%
