KKR: l'UE approuve la création d'une coentreprise aux USA

information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé la création d'une coentreprise par KKR & Co. et The Baupost Group, tous deux basés aux États-Unis.



La transaction concerne principalement le secteur hôtelier.



KKR et Baupost acquerront, par le biais de la création d'une coentreprise, un portefeuille hôtelier de 33 actifs situé au Royaume-Uni, opérant sous les marques ' Marriott ' et ' Delta by Marriott '.



La Commission a conclu que la transaction notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de l'impact limité sur l'Espace économique européen.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance.