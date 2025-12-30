KKR, Kreate ont acquis le centre logistique sud-coréen Cheongna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
KKR KKR.N , une société d'investissement internationale, et Kreate Asset Management, son gestionnaire d'actifs coréen affilié, ont annoncé lundi qu'ils ont finalisé l'achat d'une installation basée à Incheon, le Cheongna Logistics Center.
Les entreprises n'ont pas révélé les conditions financières de la transaction.
