KKR investit dans l'infrastructure du gazoduc d'ADNOC au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 07:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement mondiale KKR KKR.N a acquis une participation minoritaire dans l'entité qui loue les actifs du gazoduc d'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), a-t-elle déclaré mercredi, sans divulguer de détails financiers.

KKR, avec BlackRock, avait déjà investi dans les actifs d'oléoducs d'ADNOC en 2019, acquérant une participation de 40% qu'elle a cédée l'année dernière.

KKR acquiert la participation minoritaire dans ADNOC Gas Pipeline Assets par le biais de ses comptes gérés, en faisant correspondre le type et la durée de l'investissement avec des capitaux à long terme, selon un communiqué de la société .

ADNOC conserve la propriété et la gestion opérationnelle des gazoducs. Le géant pétrolier des Émirats arabes unis a cherché à établir de tels partenariats afin d'exploiter de nouveaux gisements de capitaux institutionnels étrangers, tout en conservant le contrôle opérationnel des infrastructures essentielles.

KKR, qui gère plus de 90 milliards de dollars d'actifs d'infrastructure dans le monde, a nommé le général David Petraeus au poste de président pour le Moyen-Orient au début de l'année, dans le cadre de ses efforts pour développer ses activités et son équipe dans la région.

"Nous sommes heureux d'élargir notre partenariat stratégique avec ADNOC et d'investir davantage dans la prospérité à long terme et les infrastructures essentielles d'Abou Dhabi", a déclaré M. Petraeus dans le communiqué.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

Gaz naturel
3,30 USD NYMEX -0,84%
KKR & CO
129,920 USD NYSE -3,38%
Pétrole Brent
66,29 USD Ice Europ -1,15%
Pétrole WTI
62,59 USD Ice Europ +0,16%
