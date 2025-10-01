KKR investit dans l'infrastructure du gazoduc d'ADNOC au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement mondiale KKR KKR.N a acquis une participation minoritaire dans l'entité qui loue les actifs du gazoduc de l'Abu Dhabi National Oil Company, a-t-elle déclaré mercredi, sans divulguer de détails financiers.

KKR acquiert la participation minoritaire dans ADNOC Gas Pipeline Assets par le biais de ses comptes gérés, en faisant correspondre le type et la durée de l'investissement avec des capitaux à long terme, selon un communiqué de la société.

La transaction fait suite à l'investissement de KKR en 2019 dans le réseau d'oléoducs d'ADNOC, une première pour un gestionnaire d'actifs étranger dans l'infrastructure énergétique du Golfe.

Avec BlackRock, KKR a cédé cette participation l'année dernière, la transférant à Lunate, une société basée à Abu Dhabi.

LES PAYS DU GOLFE FONT APPEL AUX CAPITAUX ÉTRANGERS POUR LES INFRASTRUCTURES

ADNOC conserve la propriété et la gestion opérationnelle des pipelines.

Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Bahreïn ont cherché à établir des partenariats de ce type afin d'exploiter de nouveaux gisements de capitaux institutionnels étrangers, tout en conservant le contrôle opérationnel des infrastructures essentielles.

En août, Saudi Aramco a signé un accord de cession-bail de 11 milliards de dollars portant sur ses installations de traitement du gaz de Jafurah avec un consortium dirigé par Global Infrastructure Partners, qui fait partie de BlackRock. Le mois dernier, la compagnie pétrolière nationale du Koweït a déclaré qu'elle cherchait à relancer un projet de location et de cession-bail de ses oléoducs.

KKR, qui gère plus de 90 milliards de dollars d'actifs d'infrastructure dans le monde, a nommé le général David Petraeus au poste de président pour le Moyen-Orient au début de l'année, dans le cadre de ses efforts pour développer ses activités et son équipe dans la région.

La société a pris une participation au début de l'année dans Gulf Data Hub, basé à Dubaï, l'une des plus grandes sociétés de centres de données de la région, KKR et la société s'engageant à soutenir un investissement total de plus de 5 milliards de dollars pour développer la capacité des centres de données.