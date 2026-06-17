KKR investit 1,4 milliard de dollars dans la location d'avions avec Altavair

KKR a annoncé un investissement de 1,4 milliard de dollars en fonds propres pour continuer à élargir son portefeuille mondial d'avions commerciaux loués en partenariat avec Altavair.

Les fonds gérés par KKR ont engagé plus de 8 milliards de dollars dans des opérations de location et de prêt d'avions depuis que KKR a formé un partenariat stratégique avec Altavair en 2018.

Au cours de cette période, KKR et Altavair ont acquis 188 avions commerciaux à travers le monde.

KKR a investi plus de 12 milliards de dollars de capitaux dans le secteur aéronautique depuis 2015. Les investissements incluent Altavair, AV AirFinance, Atlantic Aviation, KKR DVB Aviation Capital, K2 Aviation et d'autres.

" Près d'une décennie de partenariat stratégique avec Altavair a renforcé notre conviction dans l'attractivité de la location d'avions, qui, selon nous, est sur le point de croître encore davantage à mesure que la demande de transport aérien continue d'augmenter et que les compagnies aériennes recherchent davantage de liquidités et de flexibilité de leur flotte ", a déclaré Brandon Freiman, associé et responsable des infrastructures nord-américaines chez KKR.

" Notre partenariat stratégique avec KKR s'est renforcé au cours des huit dernières années, et ce dernier engagement reflète la confiance que nous avons bâtie ensemble ", a déclaré Steve Rimmer, DG d'Altavair.

"Alors que les compagnies aériennes sont confrontées à d'importants besoins de financement de flotte dans les années à venir, cet engagement élargi nous positionne comme un partenaire et un soutien encore plus fort dans l'ensemble de l'écosystème aéronautique."