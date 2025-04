KKR: investissement de plus de 500 M$ dans ReliaQuest information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 12:39









(CercleFinance.com) - ReliaQuest a annoncé un nouveau tour de financement de plus de 500 millions de dollars mené principalement par EQT, KKR et FTV Capital. Cette opération porte sur une valorisation de ReliaQuest de 3,4 milliards de dollars.



ReliaQuest est un leader mondial de la cybersécurité avec une approche basée sur l'IA. 'La plateforme technologique de l'entreprise, GreyMatter s'intègre de manière transparente à plus de 200 outils de cybersécurité différents' explique le groupe.



Depuis le dernier tour de financement de l'entreprise mené par KKR en 2020, l'entreprise a multiplié par plus de 4 ses revenus annuels récurrents, dépassant récemment les 300 millions de dollars.



'Ce financement permettra de soutenir la croissance continue de ReliaQuest, en alimentant davantage l'innovation dans l'automatisation de la cybersécurité pilotée par l'IA agentique et en soutenant l'expansion internationale continue de l'entreprise' précise le groupe.



' Lorsque nous avons investi pour la première fois dans ReliaQuest en 2020, nous avons reconnu son énorme potentiel compte tenu de l'augmentation des cyberattaques et des défis auxquels les équipes de cybersécurité étaient confrontées pour gérer une multitude d'outils avec une main-d'oeuvre limitée ', a déclaré Stephen Shanley, associé et responsable de la croissance technologique en Europe chez KKR.





Valeurs associées KKR & CO 115,590 USD NYSE +0,60%