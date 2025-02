KKR: finalise son offre publique d'achat sur Fuji Soft information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 11:53









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de l'offre publique d'achat en deux étapes visant les actions ordinaires et les options sur actions de Fuji Soft Incorporated avoir reçu des offres supérieures à 19,25 %, la participation minimale requise pour procéder à un retrait obligatoire (53,22 % au total), et a achevé la deuxième étape de son offre publique d'achat le 19 février 2025.



Lors du règlement de la deuxième offre publique d'achat, y compris les actions acquises par l'initiateur dans le cadre de la première offre publique d'achat, l'initiateur détiendra un total de 35 753 281 actions ordinaires et options sur actions de Fuji Soft (ratio de participation total : 57,92 %). Le règlement-livraison de la Seconde Offre Publique d'Achat débutera le 27 février 2025.



En plus des actions acquises dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat, l'Initiateur vise à acquérir les actions restantes de Fuji Soft par le biais d'un processus de retrait obligatoire, ce qui aboutira à ce que l'Initiateur détienne 100 % des actions de Fuji Soft.



L'Assemblée Générale Extraordinaire du processus de retrait obligatoire est prévue fin avril 2025.





Valeurs associées KKR & CO 138,53 USD NYSE -1,50%