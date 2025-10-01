KKR étudie la possibilité de vendre sa participation dans Pembina Gas Infrastructure (Canada) pour 7 milliards de dollars, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David French et Nivedita Balu

KKR KKR.N étudie une vente potentielle de sa participation de 40% dans Pembina Gas Infrastructure, avec sa participation dans l'opérateur midstream canadien qui devrait être évaluée à environ 7 milliards de dollars, ont déclaré mercredi quatre personnes familières avec le sujet.

Pembina Gas Infrastructure a été créée en 2022 sous la forme d'une coentreprise entre la société d'investissement et Pembina Pipeline Corp PPL.TO , et possède des infrastructures de transport, de traitement et de stockage de gaz naturel et de liquides de gaz naturel dans l'ouest du Canada.

Ces dernières semaines, KKR a travaillé avec des banquiers d'affaires de la Banque Scotia pour susciter l'intérêt d'un acheteur potentiel pour cette participation, ont déclaré les sources, qui ont précisé qu'aucune vente n'était garantie et qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour discuter d'informations confidentielles.

KKR et la Banque Scotia se sont refusées à tout commentaire. Pembina Pipeline n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

La participation de KKR dans Pembina Gas Infrastructure devrait susciter l'intérêt d'autres gestionnaires d'actifs alternatifs et de fonds d'infrastructure, selon les sources. Ces acheteurs sont attirés par des participations minoritaires dans de tels actifs, car ils peuvent empocher des revenus réguliers grâce aux recettes obtenues sans avoir besoin de connaissances opérationnelles.

Les opportunités de détenir des participations substantielles dans des pipelines canadiens de grande envergure sont rares, ce qui confère à la participation dans Pembina Gas une valeur de rareté supplémentaire, ont ajouté les sources.

Les transactions sont restées nombreuses dans le secteur canadien de l'énergie cette année, attirant l'attention des investisseurs car les entreprises cherchent à se consolider et à prendre de l'ampleur pour répondre à la demande croissante d'infrastructures et de projets énergétiques afin de répondre aux besoins croissants en matière d'énergie.

Lors de la création de Pembina Gas, les parties ont déclaré que l'entreprise valait environ 11,4 milliards de dollars canadiens (8,17 milliards de dollars) au total, ce qui signifie qu'une sortie de KKR au prix proposé serait très rentable pour la société d'investissement. Depuis sa création, Pembina Gas s'est développée en mettant en service des projets déjà construits et en acquérant d'autres actifs.

Pembina Gas a la capacité de traiter environ 5 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour, avec des actifs dans les formations de schiste de Montney et de Duvernay, selon son site web.

(1 dollar = 1,3948 dollar canadien)