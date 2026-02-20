KKR étudie la possibilité de vendre BMC Helix pour un montant de 1,5 milliard de dollars, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn

La société de capital-investissement KKR KKR.N étudie la possibilité de vendre son fournisseur de services d'information BMC Helix, ce qui pourrait rapporter jusqu'à 1,5 milliard de dollars, selon des personnes au fait du dossier. Helix, qui est conseillé par des banquiers d'affaires de Jefferies JGLL.UL , a déjà reçu des offres initiales d'autres sociétés de capital-investissement et d'acheteurs stratégiques, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat pour discuter de sujets qui ne sont pas publics. KKR et Jefferies ont refusé de commenter, tandis que BMC Helix n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La vente envisagée mettrait à l'épreuve l'appétit pour les transactions de logiciels à un moment où les inquiétudes concernant le potentiel de l'intelligence artificielle à perturber le secteur ont pesé sur les valorisations et ralenti les transactions. BMC Helix est une plateforme de gestion des services informatiques basée sur l'IA qui aide les entreprises à automatiser les centres de services, à gérer les incidents et les actifs et à surveiller les environnements informatiques hybrides. Elle est en concurrence avec d'autres fournisseurs de gestion de services informatiques, notamment ServiceNow NOW.N . L'entreprise génère environ 150 millions de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et 750 millions de dollars de revenus annuels récurrents, selon les sources. La vente de la société pourrait valoriser Helix à huit à dix fois son bénéfice de base, soit jusqu'à 1,5 milliard de dollars, ont ajouté les sources. La vente fait suite à la décision prise par KKR en 2025 de scinder le produit Helix en une société indépendante axée sur les services et les opérations informatiques. L'ancienne société mère, BMC Software, a continué à se concentrer sur ses activités d'automatisation et de logiciels pour ordinateurs centraux. KKR prévoit de préparer une introduction en bourse pour BMC dès 2026 après la vente d'Helix, selon les sources. Les valorisations des logiciels ont pris un coup ces dernières semaines après que les investisseurs du marché public ont commencé à s'inquiéter que les progrès de l'intelligence artificielle puissent perturber les modèles commerciaux des logiciels. La chute des logiciels a également mis en pause certaines fusions-acquisitions et introductions en bourse .