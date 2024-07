(AOF) - Axel Springer, propriétaire du tabloïd Bild et du site d'informations Politico, envisage une scission de l'entreprise avec KKR, qui prendrait le contrôle des activités du géant allemand des médias dans le domaine des petites annonces, ont fait savoir ce vendredi à Reuters deux sources proches du dossier. De son côté, le PDG Mathias Doepfner prendrait le contrôle de l'activité médias avec la veuve du fondateur, Friede Springer.

KKR et Springer vers une scission du mastodonte allemand des médias

