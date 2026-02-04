KKR et Singtel paient 5,2 milliards de dollars pour prendre le contrôle total de l'opérateur de centres de données STT GDC

L'accord vise à répondre à la demande croissante de données d'IA

Le consortium KKR-Singtel détiendra 75:25 après la clôture de l'opération

Clôture prévue au début du second semestre 2026

Les actions de Singtel atteignent un niveau record après l'opération

Un consortium de KKR KKR.N et Singapore Telecommunications STEL.SI paiera 6,6 milliards de dollars singapouriens (5,2 milliards de dollars) en espèces pour prendre le contrôle total de ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC), ont déclaré les entreprises mardi, dans une course de plus en plus intense pour la capacité de l'IA.

Sur la base du prix payé par les entreprises pour les 82 % de parts qu'elles ne détiennent pas encore, la transaction donne à l'opérateur de centres de données une valeur d'entreprise implicite de 13,8 milliards de dollars singapouriens.

Cette transaction est la plus importante réalisée à Singapour depuis quatre ans et la plus grande opération jamais réalisée dans le domaine des centres de données en Asie du Sud-Est. Elle reflète le besoin croissant de capacité de calcul, d'accès à l'énergie et d'échelle, alors que la demande d'intelligence artificielle et de services en nuage est en plein essor.

Les actions de Singtel ont ouvert en hausse de 1,9 % pour atteindre un record de S$ 4,95 et étaient en dernière position en hausse d'environ 0,4 % à S$ 4,88, surperformant l'indice de référence de Singapour .STI , qui est resté stable.

Fondée en 2014 et basée à Singapour, STT GDC est une plate-forme de centre de données avec une capacité de conception d'environ 2,3 gigawatts sur 12 marchés majeurs en Asie-Pacifique, au Royaume-Uni et en Europe, fournissant des services de colocation, de connectivité et d'assistance 24 heures sur 24, ont déclaré les entreprises.

Reuters a rapporté en novembre que KKR et Singtel étaient en pourparlers avancés pour acheter plus de 80 % de STT GDC dans le cadre d'une transaction qui leur donnerait la pleine propriété.

Dans le cadre de cet accord, le consortium dirigé par KKR acquerra la participation restante de 82 % dans STT GDC auprès de son actionnaire fondateur, ST Telemedia, par l'intermédiaire de STT Communications Ltd, une filiale indirecte à 100 % de Temasek Holdings, ont déclaré les entreprises.

À l'issue de cette opération, KKR et Singtel détiendront respectivement 75 % et 25 % du capital, compte tenu de la conversion des actions préférentielles rachetables détenues par les deux investisseurs, ont indiqué les sociétés.

Paul Chew, responsable de la recherche chez Phillip Securities, a déclaré que l'opération s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par Singtel en matière d'infrastructure numérique et qu'elle "créait un entonnoir de croissance" au-delà de 2028.

"Cela consolide la position de Singtel comme l'un des plus grands opérateurs de centres de données en Asie", a-t-il déclaré, ajoutant que l'évaluation de l'opération, qui se situe dans la fourchette haute des multiples sur la base de l'EV-to-EBITDA, semblait "juste" compte tenu du pipeline de croissance de STT GDC et de son exposition à l'Asie.

La contrepartie en espèces sera versée en deux tranches égales, la moitié étant due à la clôture de l'opération et le solde environ un an plus tard, selon l'annonce faite par Singtel lors de l'échange.

L'acheteur a obtenu des facilités de crédit d'environ 5 milliards de dollars singapouriens pour financer la contrepartie ainsi que les dépenses d'investissement futures et d'autres objectifs de l'entreprise.

Singtel a déclaré s'être engagé à verser 740 millions de dollars singapouriens au véhicule d'acquisition par le biais d'une injection de capitaux, l'investissement devant être financé par des ressources de trésorerie internes.

Singtel a ajouté que la transaction ne devrait pas avoir d'impact matériel sur sa cote de crédit ou sa politique de dividendes.

UN OPÉRATEUR MONDIAL DE CENTRES DE DONNÉES

KKR et Singtel ont investi pour la première fois 1,75 milliard de dollars singapouriens dans STT GDC en juin 2024. KKR détient actuellement environ 14 % de la société, tandis que Singtel, le plus grand opérateur de télécommunications de la ville-État, détient une participation de plus de 4 %.

"L'infrastructure numérique reste l'un des thèmes d'investissement à long terme les plus convaincants à l'échelle mondiale", a déclaré David Luboff, co-responsable de KKR Asia Pacific et responsable de l'infrastructure Asie-Pacifique chez KKR, ajoutant que l'opération constituait une "occasion rare" de soutenir une plateforme à grande échelle et d'approfondir son partenariat avec Singtel.

Temasek a présenté la transaction comme un transfert à de nouveaux propriétaires positionnés pour accélérer la croissance. "Nous nous réjouissons de ce nouveau chapitre pour STT GDC avec KKR et Singtel", a déclaré Ravi Lambah, responsable des initiatives stratégiques chez Temasek.

L'opération devrait être conclue au début du second semestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.

Citi C.N a agi en tant que banque conseil principal du consortium KKR et Singtel et a fourni le financement de l'acquisition.

(1 $ = 1,2699 dollar de Singapour)