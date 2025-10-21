 Aller au contenu principal
KKR et la société portugaise Quadrantis achètent une participation minoritaire dans Peak Reinsurance, propriété de Fosun
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 05:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement mondiale KKR KKR.N et la société portugaise de capital-investissement Quadrantis Capital vont acquérir une participation minoritaire dans Peak Reinsurance Company, détenue majoritairement par Fosun International, ont annoncé les parties mardi.

KKR acquerra environ 11,3% de Peak Reinsurance auprès de Prudential Financial, tandis que Quadrantis prendra une participation de 1,8%. Fosun International 0656.HK , un conglomérat chinois coté à Hong Kong, conservera sa participation majoritaire de 86,71 % dans la société de réassurance.

Cette opération fait suite à l'acquisition par KKR, le mois dernier, du distributeur d'assurances japonais Hoken Minaoshi Hompo Group . KKR continue ainsi à renforcer sa présence dans le secteur de l'assurance en Asie.

"Alors que l'Asie devient un moteur de croissance mondial pour l'assurance et la réassurance, Peak Re est bien placé pour répondre aux besoins des clients internationaux grâce à sa plate-forme régionale bien établie, à son approche disciplinée de la souscription et à sa solide gouvernance", a déclaré Bing Gu, directeur général de KKR.

Les investissements devraient être clôturés au quatrième trimestre 2025.

Valeurs associées

FOSUN INTERNATIO
0,559 EUR Tradegate 0,00%
KKR & CO
120,100 USD NYSE +2,11%
PRUDENTIAL FINAN
101,520 USD NYSE +0,87%
