KKR et Kreate acquièrent le centre logistique de Cheongna en Corée du Sud

La société d'investissement mondiale KKR KKR.N et son gestionnaire d'actifs coréen affilié, Kreate Asset Management, ont déclaré mardi qu'ils avaient acheté le Cheongna Logistics Center, dans ce qu'ils ont appelé la plus grande transaction d'actifs logistiques de Corée du Sud.

Les sociétés n'ont pas révélé les conditions financières de la transaction.

Une personne au courant de l'affaire a déclaré que l'opération valoriserait l'actif logistique basé à Incheon à un peu plus de 1 000 milliards de wons (696 millions de dollars), dette comprise. La source n'a pas pu être nommée car l'information était confidentielle.

Brookfield Asset Management, qui a vendu le centre logistique au consortium dirigé par KKR, a déclaré dans un communiqué séparé mardi qu'il avait conclu la vente, sans divulguer de détails financiers.

L'installation de 4,6 millions de pieds carrés, achevée en 2022, est entièrement louée et stratégiquement située dans la zone métropolitaine du Grand Séoul, a déclaré KKR.

"Les installations logistiques modernes jouent un rôle de plus en plus important dans le soutien de l'économie coréenne, qui évolue rapidement et est axée sur le commerce électronique, car la demande d'entrepôts de grande taille et de haute qualité, capables de prendre en charge des opérations logistiques et d'exécution sophistiquées, ne cesse de croître", a déclaré KKR dans son communiqué.

L'acquisition a été réalisée par l'intermédiaire de fonds gérés par KKR et Kreate, ce dernier prenant en charge la gestion et l'exploitation de la propriété, a indiqué la société new-yorkaise dans son communiqué.

Selon les médias locaux, KKR a remporté l'appel d'offres pour l'acquisition du bien.

L'investissement a été réalisé principalement dans le cadre de la stratégie immobilière de KKR en Asie et vient s'ajouter à sa présence croissante en Corée du Sud.

Les investissements précédents comprennent Incheon Metro Logistics, un développement d'entrepôts à grande échelle à Incheon, et Hwaseong Jegi Logistics Centre, une installation majeure dans un centre logistique clé.

KKR a également été active dans la logistique en Asie, avec des investissements dans LOGISTEED, un fournisseur de logistique de premier plan au Japon, et dans Reliance Logistics Group en Inde.