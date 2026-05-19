KKR et Energy Capital envisagent d'améliorer leur offre sur la société irlandaise DCC, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés d'un rapport de Bloomberg, ainsi que des informations contextuelles tout au long du texte)

Les sociétés d'investissement américaines KKR KKR.N et Energy Capital Partners envisagent de relever leur offre sur le distributeur d'énergie irlandais DCC DCC.L , a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Fin avril, DCC avait rejeté une proposition de rachat de 4,95 milliards de livres sterling (6,63 milliards de dollars) émanant d'un consortium composé de KKR et d'Energy Capital Partners, estimant que celle-ci sous-évaluait la société.

Energy Capital Partners et DCC ont refusé de commenter cette information, tandis que KKR n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Les investisseurs en capital-investissement travaillent avec des conseillers pour déterminer de combien ils devraient augmenter l'offre précédente de 58 livres par action, ajoute l'article.

Le consortium a jusqu'au 10 juin pour faire une offre ferme sur DCC ou se retirer.

DCC, qui distribue du gaz liquéfié, des biocarburants et de l'énergie renouvelable aux entreprises et aux ménages, s'est séparé de ses activités non stratégiques dans les secteurs de la santé et des technologies afin de se concentrer davantage sur ses activités énergétiques.

(1 $ = 0,7468 £)