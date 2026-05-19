KKR et Energy Capital envisagent d'améliorer leur offre sur DCC, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les sociétés d'investissement américaines KKR KKR.N et Energy Capital Partners envisagent de relever leur offre sur le distributeur d'énergie irlandais DCC DCC.L , a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.
Energy Capital Partners a refusé de commenter cette information, tandis que KKR n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
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