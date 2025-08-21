KKR est le principal soumissionnaire pour la vente du siège de Nissan pour 610 millions de dollars, selon une source

KKR KKR.N est le principal candidat à l'achat du siège social de Yokohama du constructeur automobile Nissan Motor 7201.T et a proposé environ 90 milliards de yens (609,80 millions de dollars), a déclaré jeudi une source au fait du dossier.

KJR Management, une unité immobilière appartenant à KKR, a soumis l'offre la plus élevée, mais les négociations sont en cours, a déclaré la personne, qui a refusé d'être nommée parce que l'affaire n'est pas publique.

La vente est subordonnée à un bail de 10 ans pour le bâtiment, a précisé la source.

KKR et Nissan se sont refusés à tout commentaire.

Les détails de l'offre ont été rapportés pour la première fois par Bloomberg.

(1 $ = 147,5900 yens)