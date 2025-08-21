 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
KKR est le principal soumissionnaire pour la vente du siège de Nissan pour 610 millions de dollars, selon une source
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 10:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

KKR KKR.N est le principal candidat à l'achat du siège social de Yokohama du constructeur automobile Nissan Motor 7201.T et a proposé environ 90 milliards de yens (609,80 millions de dollars), a déclaré jeudi une source au fait du dossier.

KJR Management, une unité immobilière appartenant à KKR, a soumis l'offre la plus élevée, mais les négociations sont en cours, a déclaré la personne, qui a refusé d'être nommée parce que l'affaire n'est pas publique.

La vente est subordonnée à un bail de 10 ans pour le bâtiment, a précisé la source.

KKR et Nissan se sont refusés à tout commentaire.

Les détails de l'offre ont été rapportés pour la première fois par Bloomberg.

(1 $ = 147,5900 yens)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KKR & CO
138,050 USD NYSE -0,73%
NISSAN MOTOR CO
2,031 EUR Tradegate 0,00%
