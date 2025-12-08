La compagnie aérienne turque Pegasus va racheter Smartwings et Czech Airlines

information fournie par Boursorama avec AFP • 08/12/2025 à 10:00

( AFP / YASIN AKGUL )

La compagnie aérienne turque à bas coûts Pegasus Airlines a annoncé lundi la conclusion d'un accord pour le rachat de la compagnie tchèque Smartwings et de son actionnaire Czech Airlines.

La transaction, soumise au feu vert des autorités compétentes, s'élève à 154 millions d'euros, précise Pegasus dans un communiqué.

"Cet investissement stratégique vise à renforcer la présence de l'entreprise en Europe et à soutenir son expansion mondiale", écrit le transporteur turc fondé en 1990, qui dessert 158 destinations dans 55 pays.

Czech Airlines et Smartwings, qui disposent d'une flotte combinée de 47 avions, desservent 80 destinations dans 20 pays, selon Pegasus.

Fondée en 1923, Czech Airlines avait été durement frappée par la pandémie de Covid-19, qui avait conduit à son placement en redressement judiciaire en mars 2021.

"Nous ambitionnons de déployer nos ailes à travers l'Europe avec deux marques distinctes, Smartwings et Pegasus Airlines", indique la directrice générale de la compagnie turque, Güliz Öztürk, citée dans le communiqué.