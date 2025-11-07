KKR en hausse après un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de la société de capital-investissement KKR KKR.N augmentent de 3,3 % à 123,32 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice ajusté de 1,41 $ par action pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,30 $ par action selon les données compilées par le LSEG

** KKR fait état d'actifs sous gestion de 723,19 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation de 681,86 milliards de dollars

** À la dernière clôture, l'action KKR était en baisse de 19,3 % depuis le début de l'année