KKR clôture un fonds d'infrastructures de 19,2 milliards de dollars destiné à l'Amérique du Nord et à l'Europe

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La société de capital-investissement KKR

KKR.N a annoncé lundi avoir clôturé un fonds d'infrastructure d'un montant record de 19,2 milliards de dollars, destiné à investir principalement dans des actifs situés en Amérique du Nord et en Europe occidentale.

La levée de fonds dans le secteur des infrastructures a connu une forte croissance ces dernières années, alimentée par la demande croissante des investisseurs pour des actifs liés à la transition énergétique et aux infrastructures numériques, en particulier les centres de données qui bénéficient de l'essor de l'intelligence artificielle.

L'activité infrastructure de la société s'est développée pour devenir l'une des plus importantes au monde, KKR gérant environ 120 milliards de dollars d'actifs dans ce secteur.

Elle a enregistré des entrées de capitaux de 34 milliards de dollars au deuxième trimestre, portées par l’activité « actifs réels » qui regroupe les stratégies d’infrastructure de KKR.

Grâce à sa stratégie mondiale en matière d’infrastructures, KKR a investi plus de 70 milliards de dollars de capitaux propres dans des actifs d’infrastructure en Amérique du Nord et en Europe, a indiqué la société.

KKR a précisé que ce fonds, Global Infrastructure Investors V, contribue aux quelque 45 milliards de dollars levés à l’échelle mondiale dans le cadre de ses dernières promotions de fonds d’infrastructures.

Le fonds V se concentrera sur les investissements dans les infrastructures qui fournissent des services essentiels, bénéficient de barrières à l’entrée élevées et devraient générer des flux de trésorerie stables à long terme, a précisé KKR. Le fonds a déjà engagé plus de 9 milliards de dollars dans des investissements.

“L’Europe entre dans une période où les investissements dans les infrastructures essentielles joueront un rôle de plus en plus important pour soutenir la compétitivité, la sécurité énergétique et la résilience économique”, a déclaré Vincent Policard, codirecteur de la division Infrastructures européennes chez KKR.

La société a dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre la semaine dernière, grâce à des commissions plus élevées tirées de la gestion d’un pool croissant de fonds clients et à une série de ventes d’actifs particulièrement fructueuses.