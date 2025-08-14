KKR cède Headlands Research à THL Partners information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 17:10









(Zonebourse.com) - KKR annonce la vente de Headlands Research, réseau multinational de sites d'essais cliniques qu'il a fondé en 2018 via son Health Care Strategic Growth Fund, à THL Partners.



Sous la direction de KKR, Headlands a connu une forte croissance grâce à des acquisitions ciblées, une intégration réseau renforcée et un investissement soutenu dans l'excellence opérationnelle.



Actif en Amérique du Nord, le groupe mène des essais dans des aires thérapeutiques clés comme le système nerveux central, les vaccins et les maladies métaboliques, tout en élargissant l'accès aux populations sous-représentées.



La transaction, dont la clôture est prévue en 2025 sous réserve des conditions habituelles, permettra à THL de poursuivre le développement et l'innovation clinique de Headlands. Le montant de l'opération n'est pas précisé.





