KKR cède Headlands Research à THL Partners
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 17:10
Sous la direction de KKR, Headlands a connu une forte croissance grâce à des acquisitions ciblées, une intégration réseau renforcée et un investissement soutenu dans l'excellence opérationnelle.
Actif en Amérique du Nord, le groupe mène des essais dans des aires thérapeutiques clés comme le système nerveux central, les vaccins et les maladies métaboliques, tout en élargissant l'accès aux populations sous-représentées.
La transaction, dont la clôture est prévue en 2025 sous réserve des conditions habituelles, permettra à THL de poursuivre le développement et l'innovation clinique de Headlands. Le montant de l'opération n'est pas précisé.
Valeurs associées
|146,170 USD
|NYSE
|-0,87%
A lire aussi
-
La Défense civile locale a fait état jeudi de la mort de 17 Palestiniens tués dans des raids et tirs israéliens dans la bande de Gaza, et de la poursuite des raids intenses sur Gaza-ville. Au moins 17 Palestiniens ont été tués, dont six qui attendaient de recevoir ... Lire la suite
-
Cette décision émanant de Berlin va mener au départ anticipé de Richard Lutz, dont le devait courir jusqu'en 2027. Le gouvernement allemand devait annoncer jeudi 14 août le limogeage du patron de la Deutsche Bahn, Richard Lutz, sous le feu des critiques notamment ... Lire la suite
-
Au moins 40 personnes sont mortes en une semaine au Darfour, dans l'ouest du Soudan, dans la pire épidémie de choléra que ce pays, en proie à la guerre civile, ait connue depuis des années. Evoquant une hausse des cas "qui exacerbe les pires effets de la malnutrition", ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Eli Lilly annonce intensifier ses efforts pour harmoniser les prix de ses médicaments entre marchés développés, avec des hausses prévues notamment en Europe d'ici au 1er septembre, incluant un accord avec le gouvernement britannique sur Mounjaro ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer