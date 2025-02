KKR: bénéfice part du groupe en baisse de 16% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - KKR annonce un chiffre d'affaires total de 21,8 Mds$ au titre de l'exercice 2024, en hausse de près de 45% par rapport au précédent exercice (15 Mds$).



L'activité est aussi bien tirée par la division Asset Management and Strategic Holdings dont le CA est passé de 5,8 à 7,2 Mds$ que par la division Assurance passée de 8,7 à 14,6 Mds$ en l'espace d'une année.



Néanmoins, les dépenses sont passées de 12,3 à 20,9 Mds$ et laissent finalement apparaître un bénéfice net part du groupe en baisse 16%, à 3,07 Mds$ contre 3,68 Mds$ un an plus tôt, soit un BPA de 3,47$ (vs 4,24$ précédemment).



Sur le seul 4e trimestre, KKR enregistre un CA en repli à 3,25 Mds$ (contre 4,42Mds$ à la même période un an plus tôt) mais voit en revanche son bénéfice net part du groupe s'élever de 1,04 à 1,12 Md$, soit un BPA trimestriel passant de 1,18 à 1,27$.





