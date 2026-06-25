KKR annonce plus de 900 millions de dollars de revenus de cession depuis le début du trimestre

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KKR KKR.N a annoncé jeudi avoir généré plus de 900 millions de dollars de revenus issus d’opérations de monétisation au cours du deuxième trimestre, clos le 24 juin, ce qui témoigne d’une accélération des sorties dans le secteur du capital-investissement après un ralentissement prolongé.

La reprise des marchés boursiers et les transactions ont rouvert des opportunités de sortie pour les sociétés de rachat, après plusieurs années durant lesquelles la hausse des taux d’intérêt et la volatilité des marchés avaient pesé sur les acquisitions et les introductions en bourse.

Voici quelques détails:

* Pour les sociétés de capital-investissement, les monétisations désignent généralement les sorties d’investissement, notamment la vente de sociétés en portefeuille ou de participations, ou encore les introductions en bourse, qui génèrent des bénéfices réalisés et rapportent des liquidités aux investisseurs.

* KKR a indiqué que les opérations de monétisation s’étaient accélérées au deuxième trimestre. La société a fait état d'opérations de monétisation s’élevant à 878 millions de dollars au premier trimestre clos le 31 mars.

* La société de capital-investissement a indiqué que l’activité de monétisation du trimestre en cours, supérieure à 900 millions de dollars, était supérieure de 66 % à sa moyenne trimestrielle sur trois ans.

* Les introductions en bourse soutenues par des investisseurs privés se sont multipliées cette année, offrant aux sociétés de capital-investissement davantage d’opportunités de se désengager de leurs investissements.

* GMR, prestataire de services d’ambulances soutenu par KKR, est entré en bourse en mai, avec une valorisation d’environ 3 milliards de dollars lors de son introduction à la Bourse de New York.

* KKR, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 82,2 milliards de dollars, gérait 758 milliards de dollars d’actifs à la fin du premier trimestre.

* Son titre affichait en dernière cotation une hausse de près de 1 % dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse.