KKR affirme que la moitié de ses distributions de capital-investissement en 2025 proviendra d'Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction: la citation du paragraphe 3 passe de "et" à "dans") par Kane Wu

La moitié des capitaux privés que KKR & Co KKR.N rendra aux investisseurs cette année proviendra d'Asie, a déclaré mardi Joe Bae, codirecteur général de la société d'investissement mondiale.

Cette décision est le signe d'une forte reprise des sorties de capitaux privés dans la région, où les taux d'intérêt élevés, les marchés de capitaux difficiles et les perspectives économiques sombres après la pandémie de coronavirus ont freiné les introductions en bourse et les perspectives de fusions-acquisitions, ce qui a nui aux rendements.

"Cette année sera notre grande année pour les liquidités en Asie", a déclaré M. Bae lors d'un sommet mondial des leaders financiers à Hong Kong. "La moitié de nos distributions mondiales de capital-investissement proviendront d'Asie, ce qui témoigne du développement du marché des capitaux."

Le montant total des capitaux restitués aux investisseurs par les placements privés de KKR en Asie a dépassé 7,3 milliards de dollars cette année, a déclaré une personne au courant de l'affaire, qui a refusé d'être nommée car l'information n'était pas publique.

"KKR Asia est de loin, du moins en ce qui concerne le capital-investissement, notre activité qui connaît la croissance la plus rapide et celle pour laquelle nous voyons les opportunités les plus uniques dans cet environnement", a déclaré M. Bae.

KKR s'est refusé à tout commentaire.

Les remarques de M. Bae interviennent alors que les marchés de capitaux de Hong Kong ont rebondi en 2025 après avoir atteint il y a un an leur niveau le plus bas depuis près de dix ans, tandis que les marchés boursiers asiatiques, de Tokyo à Taipei, ont atteint des niveaux record au cours des dernières semaines.

Les sorties de KKR en Asie cette année comprennent une vente de 2,55 milliards de dollars de la chaîne de supermarchés japonaise Seiyu, la vente d'une participation de contrôle dans la société indienne JB Chemicals and Pharmaceuticals

JBCH.NS pour environ 1,4 milliard de dollars, et une vente partielle de sa participation dans HD Hyundai Marine Solution Co en Corée du Sud.

Ces trois opérations ont permis à KKR d'obtenir des rendements multiples par rapport à ses investissements initiaux, comme l'ont montré les informations rendues publiques.