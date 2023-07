Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: acquisition de Great Bear Healthcare par Clinisupplies information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - Clinisupplies a annoncé l'acquisition de Great Bear Healthcare au Royaume-Uni.



KKR a investi dans Clinisupplies par l'intermédiaire de KKR Health Care Strategic Growth Fund II, un fonds de 4,0 milliards de dollars axé sur l'investissement dans des sociétés de soins de santé à forte croissance.



Clinisupplies et Great Bear Healthcare sont deux organisations en pleine croissance principalement axées sur le marché britannique.



Great Bear Healthcare est la première acquisition depuis que Clinisupplies est devenue une société du portefeuille de KKR en janvier 2023.



Paul Cook, DG de Clinisupplies, a déclaré : ' Great Bear est la solution idéale pour Clinisupplies afin de renforcer notre activité principale au Royaume-Uni et de créer une plate-forme pour la croissance future. '





