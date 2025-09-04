KKR: acquisition d'un portefeuille immobilier pour environ 230 M£ information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 11:08









(Zonebourse.com) - KKR et Inhabeo ont annoncé l'acquisition d'un portefeuille de sept actifs de logements étudiants spécialisés (PBSA) auprès de Curlew Student Trust II. Cette acquisition porte sur un montant d'environ 230 millions de livres sterling.



Le portefeuille de 2 179 lits est situé dans sept villes britanniques à forte présence universitaire.



Le portefeuille a bénéficié d'une forte demande, avec environ 80 % des unités louées aux étudiants de premier cycle et plus de 50 % des unités louées aux étudiants nationaux.



Inhabeo, la plateforme du secteur de l'habitat de KKR Real Estate en Europe, agira en tant que gestionnaire d'actifs pour le portefeuille.



Seb d'Avanzo, responsable des acquisitions immobilières pour KKR en Europe, a déclaré : ' Nous pensons que notre investissement continu dans ces propriétés les positionnera pour bénéficier d'un fort nombre d'inscriptions dans les universités britanniques et de vents favorables grâce à une demande démesurée pour des expériences d'hébergement modernes dans des emplacements de choix'.



Ross Netherway, DG d'Inhabeo, a ajouté : ' Cette transaction marque une autre étape notable pour notre plateforme européenne du secteur de l'habitat avec KKR, qui dépasse désormais les 800 millions de livres sterling'.







