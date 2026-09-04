KKR acquiert une participation dans la société malaisienne Avisena dans le cadre de son offensive dans le secteur de la santé

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* KKR va acquérir une participation minoritaire dans Avisena Healthcare

* Les détails financiers n'ont pas été divulgués

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KKR KKR.N va acquérir une participation minoritaire dans la société malaisienne Avisena Healthcare, approfondissant ainsi l'offensive de cette société d'investissement mondiale dans le secteur de la santé en Asie du Sud-Est, alors que l'intérêt des investisseurs ne cesse de croître.

Cet investissement permettra de stimuler la prochaine phase de croissance d’Avisena, notamment l’élargissement de l’offre pluridisciplinaire dans ses hôpitaux phares de Shah Alam et la construction de nouveaux hôpitaux dans la vallée de Klang, a déclaré KKR vendredi.

Contactée par Reuters, KKR n’a pas souhaité fournir de détails financiers, notamment le pourcentage exact de la participation et le montant de l’investissement. Avisena n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations complémentaires.

En août, Reuters avait rapporté que KKR s’était imposé comme le soumissionnaire privilégié pour acquérir environ 20 % à 25 % d’Avisena dans le cadre d’une opération dont la valeur pourrait s’élever à 300 millions de ringgits à 400 millions de ringgits (soit 74,25 millions de dollars à 98,97 millions de dollars).

Selon son site web, le portefeuille de KKR dans le secteur de la santé en Asie-Pacifique comprend notamment le groupe Medical Saigon au Vietnam, l’hôpital Metro Pacific aux Philippines et la société japonaise Topcon Corp.

Les actifs du secteur de la santé en Asie du Sud-Est suscitent l’intérêt des investisseurs, car la hausse des revenus, le vieillissement de la population et la demande de soins médicaux privés ont dynamisé ce secteur.

La division santé du conglomérat malaisien Sunway,

SWAY.KL , a levé 2,9 milliards de ringgits lors d’une introduction en bourse cette année, ce qui en fait la plus importante introduction en bourse du pays depuis neuf ans. TPG a mandaté des banques pour étudier les options concernant Asia OneHealthcare, notamment une éventuelle cession ou introduction en bourse.

(1 dollar = 4,0415 ringgits)