KKR: accord avec Inhabeo pour financer un campus étudiant









(CercleFinance.com) - KKR annonce un accord avec Inhabeo pour financer en amont un projet de résidence étudiante près de l'université de Warwick (Angleterre).



Développé par Gilltown et construit par Winvic, le programme comprendra 544 lits et sera livré à l'été 2027.



Situé à proximité immédiate de l'université, il vise à répondre à une forte demande locale et à atteindre des standards élevés de durabilité.



' Cet investissement illustre notre engagement à offrir des logements de qualité dans des marchés sous-approvisionnés ', a commenté Seb d'Avanzo, directeur général chez KKR.





















