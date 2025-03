KKR: a nommé un responsable pour l'énergie durable information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la nomination de Philipp Pausder au poste de Senior Advisor. Dans le cadre de ses fonctions, Philipp Pausder aura pour mission de faire progresser les activités d'investissement de KKR dans les infrastructures et le climat en Europe.



Philipp Pausder est le fondateur de Thermondo, l'un des principaux fournisseurs de solutions énergétiques décentralisées telles que les pompes à chaleur et les systèmes photovoltaïques en Allemagne.



' Son expertise en matière de transition climatique et énergétique, combinée à son expérience en tant que fondateur et exploitant, sera déterminante alors que nous continuons à investir dans des solutions d'infrastructure transformatrices qui accélèrent la décarbonisation, la sécurité énergétique et la croissance économique à long terme. ' a déclaré Vincent Policard, associé et co-responsable des infrastructures européennes chez KKR.



Philipp Pausder a déclaré : ' Je suis ravi de collaborer avec l'équipe et de mettre mon expérience dans le domaine de l'énergie durable et de la technologie climatique pour soutenir la mission de KKR, qui consiste à générer des investissements à fort impact'.





Valeurs associées KKR & CO 122,440 USD NYSE +0,37%