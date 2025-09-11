KKR a nommé un nouveau DG pour l'activité Global Client Solutions
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 14:59
Mikael Markman sera chargé d'étendre la présence de KKR auprès des familles, des fondateurs et des entrepreneurs sur les marchés francophones de la région EMEA.
Mikael Markman rejoint KKR après avoir travaillé chez Nomura à Paris, où il occupait le poste de directeur général et de responsable des sponsors français.
Plus tôt dans sa carrière, Mikael Markman a occupé des postes chez Rothschild, Morgan Stanley et UBS, au sein de leurs groupes d'institutions financières à Londres et à Paris.
Doug Brody, associé et responsable du capital familial pour les Amériques et la région EMEA chez KKR, a déclaré : ' Sa connaissance approfondie du marché local et ses relations de confiance avec les propriétaires d'entreprises, les fondateurs, les gestionnaires et les bureaux de gestion de patrimoine seront déterminantes alors que nous continuons à créer des occasions d'investissement différenciées sur les marchés financiers et à offrir des solutions sur mesure dans toutes les catégories d'actifs'.
Valeurs associées
|140,775 USD
|NYSE
|+1,07%
