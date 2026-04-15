KKR a nommé un nouveau conseiller exécutif
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 13:03
Rob Shuter a précédemment été DG de BT Enterprise de 2021 à 2023, où il a dirigé les initiatives de repositionnement stratégique et de croissance de la division. Avant de rejoindre BT, il était DG du cluster Europe de Vodafone et président et DG du groupe MTN, où il a mené d'importants programmes d'expansion et de transformation numérique.
KKR gère actuellement plus de 100 milliards de dollars d'actifs d'infrastructure. L'entreprise possède une vaste expérience en télécommunications, ayant investi dans des fournisseurs FTTH de premier plan à l'échelle mondiale. Le portefeuille de KKR comprend des réseaux fibre aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Norvège, en Italie, en Espagne, au Chili et en Colombie.
" Il apporte une combinaison rare de leadership opérationnel et d'expertise sectorielle approfondie dans les télécommunications et les réseaux fibre. Alors que la demande pour des infrastructures numériques de haute qualité continue de s'accélérer à travers l'Europe, l'expérience de Rob renforcera encore la manière dont nous créons, soutenons et faisons évoluer les plateformes essentielles pour accélérer l'économie numérique européenne. " a déclaré Vincent Policard, co-responsable des infrastructures européennes chez KKR.
Valeurs associées
|102,020 USD
|NYSE
|-1,78%
A lire aussi
-
L'Etat français en tant qu'actionnaire de Stellantis doit imposer la production d'un véhicule dans l'usine de Poissy (Yvelines) alors que le constructeur automobile a annoncé la veille son intention d'arrêter l'assemblage de voitures neuves sur le site, a dit ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
L'investisseur technologique néerlandais Prosus a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans la société allemande Delivery Hero à Uber pour environ 270 millions d'euros. Prosus vend 13,6 millions d'actions de Delivery ... Lire la suite
-
Plus des trois quarts des pays européens ont recours à des services de cloud (informatique à distance) américains pour des fonctions essentielles à leur sécurité nationale, alerte un rapport publié vendredi, pointant les risques que fait peser cette dépendance ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer